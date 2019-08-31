Kuşadası Belediye Meclisi 12 İyon kentinin başkenti Panionion’da toplanacak

Faytonları kaldırması, makam araçlarını kademeye çektirmesi ve daha bir çok radikal karar ile dikkatleri üzerine çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir ilke daha imza atarak Kuşadası Belediye Meclisi'ni 12 İyon kentinin başkenti olan Güzelçamlı'da Panionion'da toplama kararı aldı. Bu karara göre, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 3 Eylül Salı günü Saat: 16.00'da gerçekleştirilecek olağan toplantısı, Güzelçamlı'daki Panionion Antik Meclis toplantı yerinde yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da bulunan Panionion'un antik dönemlerden kalma çok önemli bir yer olmasına rağmen hep unutulduğunu belirterek, " Antik dönemlerde 12 İyon kentinin meclis toplantılarının yapıldığı Panionion'u tanıtmayı hedefliyoruz. Burası antik dönemlerde birçok meclis toplantılarına ev sahipliği yapmış önemli bir merkez. Eylül ayı olağan meclis toplantımızı burada yaparak, antik dönemden kalma bu önemli merkeze dikkat çekeceğiz " dedi.

-Panionion tarihi

Güzelçamlı, İyonyalılar döneminde "Panionion" adı ile İonya şehir devletlerinin toplantı yeriydi. İyonyalılar, M.Ö. 700 yıllarında 12 şehir devletinin oluşturduğu bir federasyon kurdular. Bu federasyonun delegeleri belirli zamanlarda "Panionion" adıyla bilinen Güzelçamlı'da toplanıp çok önemli politik kararlar alıyorlardı. Federasyonun geleceğini, gücünü ve etkisini arttırması ve yayması gibi kararlar ve bazı savaş kararları burada alınmıştır. "1957-58 yıllarında Frankfurt Üniversitesi'nden profesör arkeolog Gerhard Kleiner yaptığı kazı çalışmalarında kayanın dış yüzeyine oyulmuş 11 basamaklı antik tiyatro şeklindeki bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Kleiner, burasının Panionion'un merkezi olduğunu ve Poseidon Helikonios'a adanmış bir sunağın bulunduğunu kanıtlamıştır.

Kalıntıları bugünkü Güzelçamlı sınırları içerisinde Otomatik tepenin batı eteğindedir. Ayrıca Priene kazı çalışmaları sırasında Arkeolog Th. Wiegand ana hatlarıyla Panionion tarihini araştırdı ve Güzelçamlı'nın doğusunda Otomatik tepede Panionion kalıntılarının bulunduğunu tespit etti.

Bugünkü Foça ile Didim arasındaki topraklarda yaşamış olan İyonlar zamanlarının en ileri uygarlığını oluşturdukları bilinir. Önemli 12 site (şehir devleti) kurmuşlardır.

Kaynak: İHA