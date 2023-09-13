Kuşadası Belediyesi çocuklar için 6 ayda 41 bin 456 litre süt desteği sağladı

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına süt desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Her ay ortalama bin çocuğa süt desteği sağlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu ay da çocukların gelişim sürecindeki en önemli besin olan sütleri ailelere ulaştırmaya başladı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla hemşehrilerinin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları hafifletmek amacıyla çözümler üreten Kuşadası Belediyesi'nin dar kesimli ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için başlattığı süt desteği projesi sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde "Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor" sloganı ile Mart ayında başlatılan proje çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Her ay ortalama bin çocuğa süt desteği sağlayan ekipler, 7'inci ayına giren süt desteğinde bugüne kadar 41 bin 456 litre sütü ailelerin evlerine teslim etti.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, bu ay toplam 1113 çocuğa süt ulaştırmak üzere ilk olarak İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah Mahalleleri'nde dağıtıma başladı. Ekipler belirlenen program dahilinde kentin diğer mahallelerinde yaşayan çocuklara da sütlerini ulaştırmaya devam ediyor. Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler "sutdestegi.kusadasi.bel.tr" adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)