Kuşadası Belediyesi kenti kışa hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla kentin dört bir yanında yeni yağmur suyu hattı çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen yağışlar öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada yağışlardan etkilenmesi yüksek cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara yağmur suyu hattı yapılıyor. Kısa bir süre önce alt ve üstyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Değirmendere Mahallesi'nde yer alan 3512 sokakta üst yapı yenileme çalışmalarının ardından yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler çalışmalarına Türkmen, Hacıfeyzullah ve Dağ Mahallelleri ile devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her daim kent sakinlerinin konforunun öncelikli olduğuna değinerek "Göreve geldiğimiz ilk günden beri kentimizin sorunlarını kalıcı ve uzun vadeli çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede kentimizin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz yaklaşan kış mevsimi öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirli noktalarda ilave yağmur suyu hattı çalışmalarına yoğunluk verdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)