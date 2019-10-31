Kuşadası Belediyesi taşınmazlarını kiralamak için ihale süreci başladı

Kuşadası Belediyesi, yaklaşık 190 adet taşınmazı ile ilgili olarak kiralama ihalesine çıkıyor. Kira sözleşme süreleri sona eren taşınmazlar ile ilgili olarak gerçekleşecek ihaleye Kuşadası Belediyesine kira ve ecrimisil borcu olanlar katılamayacak.

Kuşadası Belediyesi, kira sözleşme süreleri dolan taşınmazlar ile ilgili olarak başlattığı ihale sürecini sürdürüyor. Belediye ile yapılan kira sözleşmesi süreleri sona eren taşınmazlar ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca kira süresi dolan sözleşmeler feshedilerek kiracılar konu ile ilgili olarak bilgilendirildi. Kuşadası Belediyesi'ne ait 190 taşınmaz ile ilgili olarak gerçekleşecek kiralama ihalesi ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye taşınmazları ile ilgili olarak gerçekleşecek kiralama ihalesi ile kira bedellerinin güncelleneceğini ve mevcut kira alacaklarının tahsil edileceğini belirterek "Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak için tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda Belediyemize ait taşınmazları güncel bedellerle kiralamak amacıyla ihale çalışmalarına başladık. Ancak kanun gereği, Belediyemize, kira ve ecrimisil borcu bulunan vatandaşlarımızın ihaleye girebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle ihaleye girmek isteyen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA