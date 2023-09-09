Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Başkan Ömer Günel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, eğitime verdiği desteğini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Başkan Ömer Günel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, eğitime verdiği desteğini sürdürüyor. Yıl boyunca ihtiyaç sahibi öğrencilere farklı alanlarda destek veren Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasına kısa bir süre kala şimdi de kırtasiye malzemesi yardımında bulunmaya başladı.

Eğitim kurumlarına ve öğrencilere düzenli olarak çeşitli alanlarda destek veren Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki tüm okulları dezenfekte eden, çevre ve bahçe temizliğini tamamlayan Kuşadası Belediyesi, bir yandan da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımına koşuyor. Bu çerçevede yapılan başvuruların Kuşadası Belediyesi tarafından değerlendirilmesinden sonra ilk, orta ve lise dereceli öğrenciler ile üniversitelilere eğitim desteğinde bulunuluyor. Kuşadası Belediyesi ayrıca, enflasyon ve art arda gelen zamlar nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin okula giden çocukları için de beslenme çantası yardımı yapıyor.

Sunduğu ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldüren Kuşadası Belediyesi, kısa süre sonra başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi şimdi de kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan paketlerin dağıtımı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından yapıldı. Kırtasiye malzemelerini alan veliler ve öğrenciler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari; "Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çocukları eğitim gören aileler zor günler geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel de çocuklarımızın eğitimine çok büyük önem veriyor. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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