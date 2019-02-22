Kuşadası CHP’den çevre yolu tepkisi

Kuşadası çevre yolunda yıllardır bitmeyen çalışmalar Kuşadalıları canından bezdirirken, CHP Kuşadası İlçe Örgütünden sert tepki geldi.

Kuşadası Çevre Yolu'nun 5 yıldır bir türlü bitirilemediğine dikkati çeken CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek, büyük sorunlara yol açan plansız ve programsız köprülü kavşakların ardından bölünmüş yol, orta refüj ve kaldırım çalışmalarının da ağır aksak yürütülmesine sert tepki gösterdi. Çevre yolundaki plansız ve programsız çalışmalar nedeniyle 5 yılda meydana gelen kazalarda bir çok kişinin hayatını kaybettiğini, bir çok kişinin yaralandığını kaydeden CHP ilçe Başkanı Gürbilek, " Kuşadası bir turizm kenti ancak hükümet 5 yıldır 10 kilometreyi bile bulmayan bir çevre yolundaki tadilat çalışmalarını bitiremedi. Bu sürede bir çok insanımız yaşanan kazalarda hayatını kaybetti, bir çok insanımız da sakat kaldı ya da yaralandı. Tüm bu yaşanan acılara rağmen çalışmalar ağır aksak ve hiçbir önlem alınmadan yürütülüyor " dedi.

Çevre yolu konusunda eleştirilerde bulunan CHP İlçe Başkanı Gürbilek, "Buradan Sayın Mustafa Savaş'a sesleniyorum. 2 dönemdir milletvekilliği yapıyorsunuz. Aynı zamanda da KİT komisyonu başkanısınız. Şimdi de büyükşehir belediyesine aday oldunuz. Peki sizin bu şehre hizmet anlayışınız bu mu? Seçim çalışmalarınızda "Devlet Eli Değecek" diye oy istiyorsunuz. İki dönemdir milletvekilisiniz, Kuşadası gibi önemli bir turizm merkezinin çevre yolu Afrika'daki ülkelerden bile geri durumda. Neden bugüne kadar devletin eli Karayolları sorumluluğundaki çevre yoluna değmedi. Bugün seçim malzemesi yapmaya çalıştığınız devletin eli yıllardır neredeydi, siz çalışma yaptınız da birileri sizin elinizi mi tuttu. Kuşadası seçimden seçime mi aklınıza geliyor. Bugüne kadar Kuşadası hiçbir bakanı görmedi. Şimdi propaganda yapmak için sürekli buraya bakanları getiriyorsunuz. Ama getirdiğiniz bakanlarla sahillerde, denize nazır yerlerde geziyor, 5 yıldızlı otellerde toplantılar yapıyorsunuz. Getirdiğiniz bakanlara rezil haldeki çevre yolunu da gösterdiniz mi ? Sayın bakanları sahillerde, 5 yıldızlı otellerde gezdireceğinize, çevre yolundaki olumsuzlukları onlara göstermeyi hiç düşünmediniz mi ? " diye konuştu.

Kaynak: İHA