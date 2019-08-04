Kuşadası dünyaca ünlü plajları bisikletli polislere emanet

Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajlarında bisikletli plaj polisleri görev yapıyor.

Kadınlar Denizi başta olmak üzere 32 kilometrelik sahil bandındaki plajlarda görev yapan ve yabancı dil bilen toplam 22 bisikletli polis, yerli ve yabancı tatilcilerin huzur ve güven içerisinde tatil yapması için çalışıyor.

Türkiye'de ilk kez 1995 yılında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve hizmet vermeye başlayan başlanan plaj polisi uygulaması, elde edilen başarının ardından kısa sürede tüm Türkiye'deki turizm merkezlerinde de uygulanmaya başlanmıştı. Başlarda yaya olarak hizmet veren plaj polisleri, artık bisikletli olarak görev yapıyor. Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, turizm sezonu boyunca özellikle plajlarda her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını belirterek, " Bisikletli plaj polislerimiz ilçemizdeki tüm plajlarda huzuru bozan, tatilcileri rahatsız edenlerle mücadele ediyor. Caydırıcılık birinci önceliğimiz. Bunun yanında kapkaç, hırsızlık gibi olayların önüne geçmek için görevlerini kesintisiz sürdürüyorlar " dedi.

Kaynak: İHA