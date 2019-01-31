Kuşadası, EMİTT fuarında tanıtıldı

Kuşadası Belediyesi'nin tanıtım atağı, dünyanın en büyük 4 turizm fuarından birisi olarak kabul edilen İstanbul EMİTT Fuarı ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde EMİTT 2019 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan Kuşadası standında ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımı yapılıyor.

2019 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul-Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı'nda 23'üncü kez kapılarını açtı. Kuşadası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da EMİTT Fuarı'nda yerini aldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle açılan Kuşadası standı, yoğun ilgi görüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav ve Hakan Turhan'ın da katıldığı 4 günlük fuarın ilk gününde Kuşadası standını Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, Tunus Eski Turizm Bakanı ve Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu Başkanı Tijani Haddad ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ziyaret etti.

Kuşadası standında çok sayıda yerli ve yabancı tur operatörü, acente temsilcisi ve organizatör Kuşadalı turizmcilerle bir araya gelme şansı buluyor. EMİTT Fuarı 3 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İHA