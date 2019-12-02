Kuşadası engelliler için engelsiz bir kent olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyelerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde engellilerle bir arada olacağını belirtti.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan ile Yürütme Kurulu Üyeleri katıldığı toplantıda kentte yaşayan engellilerin sorunları görüşüldü. Engelsiz bir kent oluşturmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Engellilerin yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürecekleri bir kent oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Önümüzdeki süreçte başlayacağımız projelerde sizlerin sorunlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Örneğin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz sahil düzenleme projesinde sizlerinde fikirlerinizi alacağız. Kentimizde yaşayan engellilerin rahat bir şekilde hareket edebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu alanları oluştururken sizlerden de fikir alacağız. Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefimizde engelli dostlarımızın da fikirlerine ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel bir geleceği, engelsiz ve güçlü bir Kuşadası'nı inşa edeceğiz" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenecek etkinliklere dahil olacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel " Engelli dostlarımızın her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de yanınızda olacağız. Sabah düzenlenecek kortejde hep birlikte coşku içinde yürüyeceğiz. Engellilerin sorunlarını hep birlikte dile getireceğiz" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan ise Belediye Başkanı Ömer Günel'e engellilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek "Öncelikle size Kuşadası Kent Konseyi'ni yeniden işlevsel hale getirmek için yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu sayede engelli dostlarımızın sorunlarını daha rahat çözer hale geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yanımızda olacağınızı öğrenmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA