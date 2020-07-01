Kuşadası kıyılarında böylesi ilk kez yaşandı

Son dönemlerde caretta carettaların yaşam alanı olarak öne çıkan Kuşadası Körfezi'ne bağlı kıyılarda ilk kez büyük boyutta erkek yeşil deniz kaplumbağası görüldü. Oldukça büyük boyutlu olan yeşil deniz kaplumbağası görenleri hayrete düşürdü. Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı sahillerinde denizden çıkarılan erkek yeşil deniz kaplumbağasının incelemesi Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD uzmanları tarafından yapıldı.

Uzmanlar, herhangi bir yara ve kesi izi rastlanmayan büyük boyutlu yeşil deniz kaplumbağasının muhtemelen ağa takılarak, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğulduğu ya da denize atılan plastiklerden dolayı öldüğünü tahmin ettiklerini söylediler.

İkinci deniz kaplumbağası Sevgi Plajı'nda ölü olarak kıyıya vurdu

Bu arada, aynı saatlerde EKODOSD'a ikinci bir ihbar daha geldi. Bu kez Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı sahilinde jüvenil bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğu belirlendi.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapıldı. Alınan doku örnekleri DNA çalışması yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne, kaplumbağalar ise plastik kirliliği ve denizsel atıkların deniz canlılarına olan etkilerinin araştırılması için Dalyan'da bulunan DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) göndereceğiz. Genellikle etçil olan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan otçul yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle jüvenil olanları deniz çayırları/erişteleriyle beslenirler. Deniz erişteleri açısından çok zengin alanlara sahip olan Kuşadası körfezindeki ölen kaplumbağalara bakıldığında, Chelonia mydas türlerinin genelde jüvenil oldukları tespit edilmiştir. Muhtemelen küçük jüvenillerin Kuşadası kıyılarını beslenme alanı olarak seçtiklerini tahmin etmekteyiz " dedi.

Sürücü ayrıca, "Bunların takiplerini devam etmekte ve bilim insanlarıyla paylaşmaktayız. Caretta caretta ve Chelonia mydas türü kaplumbağalar Kuşadası kıyılarını beslenme amacıyla kullanmaktadır. Kuşadası, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalmakta ancak 2012 yılından bu yana, her yıl 1 ya da 2 Caretta caretta türü iribaş kaplumbağa yuva yaparak, yumurtalarını bırakmaktadır. Son yıllarda yapılan farkındalık çalışmaları nedeniyle deniz kaplumbağalarıyla ilgili kamu kurumları, turistik işletmeler ve vatandaşların duyarlılığı oldukça artmıştır.Bu kaplumbağalarla ilgili gerekli yardımları gösteren Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'ne, Güzelçamlı Jandarma Komutanlığı'na, Güzelçamlı Balıkçı Barınağı görevlilerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

-Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas)

Deniz kaplumbağaları arasındaki tek otçul tür olan yeşil kaplumbağalar, sağlıklı denizler için önemi büyüktür. Türkiye'de iribaş deniz kaplumbağası olan carettlarla çok karıştırılır. Akdeniz popülasyonunun en önemli yuvalama kumsalları Türkiye'dedir. Ülkemizin Mersin, Adana, Hatay ve Batı Akdeniz'de bazı kumsallarda yuva yaparlar.

Kaynak: İHA