Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 3'ü kadın toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetbeyli açıklarında bir grup kaçak göçmenin fiber bir tekneyle Yunanistan'ın Sisam adasına doğru kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, söz konusu tekneyi durdurarak, içindeki 3'ü İran, 13'ü Afganistan uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kaynak: İHA