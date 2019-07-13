Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar ayağa kalkıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'de kruvaziyer turizmin öncülerinden Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı tekrar kruvaziyer turizmin başkenti yapmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıda konuşan Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, Kuşadası Belediyesi ile yıllar sonra yeniden diyaloğa geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek " Kuşadası Türkiye turizminin önemli merkezlerinden birisi. Geçmiş yıllarda Kuşadası'nda çok ciddi işler yaptık. Ülkemizde yaşanan kötü durum turizmi olumsuz yönde etkiledi. Biz bu kötü gidişatı dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi yeniden güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin desteği de bizim için çok önemli. Sizlerle ortaklaşa çok güzel işler yapıp Kuşadası Limanı'nı eski günlerine kavuşturacağımıza inanıyoruz. Öncelikle sizinle birlikte Kuşadası'nı temsilen dünyanın önemli kruvaziyer fuarlarına katılmalıyız" dedi.

"Kuşadası kruvaziyer turizmini ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası kruvaziyer turizmini eski günlerine kavuşturmak için ortak projeler üretmeye hazır olduklarını belirterek " Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti. Kuşadası Limanı Avrupa'nın en önemli limanlarından bir tanesi. Kruvaziyer turizmi kentimizde yeniden ayağa kaldırmak öncelikli görevlerimizden biri olduğuna inanıyorum. Kentimizde turizmi hareketlendirmek için çalışmaları hızlandırmış durumdayız. Öncelikle işe çarşılarımızdan başladık. Sıfır işgaliye uygulaması ve çarşı düzenlemelerimiz kentimize gelen turistin beğenisini topladı. Güvenli alışveriş noktaları oluşturacağız. Bu sayede turist kendini daha güvende hissedecek ve alışverişini daha rahat yapacak. Sizlere birlikte hareket ederek kentimizde kruvaziyer turizmi eski günlerine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA