Kuşadası polisi hırsızlık olaylarına göz açtırmıyor

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 4 ayrı evden ve bir marketten 6 farklı günde gerçekleşen hırsızlık olaylarının 3 faili yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Davutlar Mahallesinde 4 evden ziynet eşyası, para ve elektronik eşyaların çalınması olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çevrede yapılan geniş kapsamlı güvenlik kamera görüntüleri üzerinde yapılan çalışma neticesinde, şüphelilerin olay yerine geldikleri araç tespit edildi. Araç ile olay yerine gelen yüzleri maskeli 4 kişinin evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bahse konu aracın sahibinin H.A.(36) olduğu anlaşıldı ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan şahıslardan birinin H.K.(21) isimli şahıs olduğu ve "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesinde faaliyet gösteren bir markette 6 farklı günde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ilgili olarak suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı. Bahse konu işyerinden ve çevreden alınan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şahsın B.B.(69) olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan araştırmada Karaova Mahallesinde bulunan ikametinde gözaltına alınan B.B. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA