Kuşadası polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüphe üzerinde durduğu araçta bulunan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda plakası tespit edilen şüpheli araç liman önünde durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Ö.B.Y. (31), Ç.P. (31) ve G.D.(20) isimli kişilerin yapılan üst aramalarında Ö.B.Y. üzerinden 2.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, Ç.P. üzerinden 4.20 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 1.10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA