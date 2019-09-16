Kuşadası Triatlonu sona erdi
Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.
Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.
Adagöl Spor ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katıldı.
Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı. 2 gün boyunca devam eden Kuşadası Triatlonu'nda birinci olanların listesi şöyle; 25-29 yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)-Özge Uzun Mavi Karga Spor Kulübü
20-24 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Fatma Kostak Hiraspor
40 44 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Itır Uz Pan Dağcılık Ce Doğa Spor Kulübü
55-59 Yaş Kategorisi (Bayan)- Cennet Teker Antalya Triatlon Spor Kulübü
30 34 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan)- Dilan Acar Hekim Göztepe Spor Kulübü
35 39 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan) Begüm Özüekri ITU Spor Kulübü
45-49 Yaş Arası Kategorisi (Bayan)-Selen Eryüce Ankrya Spor Kulübü
55-59 Yaş Kategorisi (Bay)- Hasan İşbilen Ege Maraton Spor Kulübü
35-39 Yaş Kategorisi(Bay) Dinçer Yılmaz TSK Spor Kulübü
30-34 Yaş Kategorisi (Bay) Bahadır Tama Antalya Spor Kulübü
45-49 Yaş Kategorisi (Bay)-Okan Ulaş İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü
50-54 Yaş Kategorisi(Bay) Ufuk Briz-Babaeski Spor Kulübü
25-29 Yaş Kategorisi (Bay)Tolga Kuş Mavi Karga Spor Kulübü
M3 Erkekler Kategorisi-Taha Eren Coşkun
M3 B Erkekler Kategorisi- Türker Kemal Kıyak
M3 Kadınlar Kategorisi-Havin Duman
Yıldız Erkekler Kategorisi-Emirhan Çakır
Yıldız Kadınlar Kategorisi-Özlenen İpek Günad,
Genç A Erkekler Kategorisi-Oktay Arıkan
Genç B Erkekler Kategorisi-Kıvanç Şahinkaya
Kaynak: İHA
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