Kuşadası uluslararası fotoğrafçılık merkezi olacak

Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis'in "Benim Gözümden Samos" isimli fotoğraf sergisinin açılışına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin Kuşadası'nın uluslar arası fotoğrafçılık merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis'in "Benim Gözümden Samos" isimli fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde açıldı.Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) ile Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergi vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışını, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUFSAD Başkanı Levent Köylü ve fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis ile birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın kardeş şehri Samos'u anlatan bir fotoğraf sergisinin Kuşadası'nda açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek "Yunan fotoğrafçı dostumuz kardeş şehrimizi kendi gözünden bizlere aktarıyor. Kendisine ve serginin açılışına emek veren herkese teşekkür ediyorum. İki kardeş şehir arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkileri geliştirmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın dünyanın en güzel gün batımına, binlerce yıllık tarihi dokuya, bin bir çeşit bitki örtüsü ile eşsiz güzellikte doğaya sahip bir kent olduğunun altını çizerek "Kuşadası'nı birçok konuda çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Fotoğrafçılık konusunda zengin bir potansiyele sahip kentimizi önümüzdeki birkaç yıl içinde fotoğraf sanatçılarının 12 ay boyunca çekim yapabilecekleri bir merkez haline getireceğiz" diye konuştu.

KUFSAD Başkanı Levent Köylü ise serginin açılışına gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür ederek, kardeş kentlerle ilgili kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis de Kuşadası'nda olmaktan ve sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 20 Eylül tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde açık kalacak olan serginin açılışını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ayrıca Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis'e onur plaketi verdi.

Kaynak: İHA