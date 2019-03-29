İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu

Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası yeni bir simgeye daha kavuştu.

Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası yeni bir simgeye daha kavuştu.

Atatürk'ün Kuşadası'nı ilk görgünü yer olan Gazibeğendi mevkiine turist rehberi Müge Akdemir tarafından çizilen, heykeltıraş Saldıran Özmen tarafından yüksek kabartma olarak tasarlanan "Kuşadası" yazısı yerleştirildi. Kuşadası'nın tarihi ve doğal değerlerini temsil eden renkli yazı, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için yeni bir kent simgesi haline geldi.

Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu

Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.