Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi ikinci dönemde devam ediyor.

Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine, yenilikçilikte katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla 6-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimleri, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde veriliyor. Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimler eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: İHA