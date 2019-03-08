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Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi ikinci dönemde devam ediyor.

Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi ikinci dönemde devam ediyor.

Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine, yenilikçilikte katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla 6-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimleri, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde veriliyor. Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimler eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kaynak: İHA

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