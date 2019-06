Kuşadası’na bu yaz ünlü yağacak

Kuşadası bu yaz sezonunda ünlüler geçidi yaşayacak.

Hem Gençlik festivali, hem 5 yıl aradan sonra düzenlenecek Altın Güvercin festivali hem de Kerki Solfej konserleri ünlü isimler Kuşadası'nı mesken tutacak.

Kuşadası AVM Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek olan Kerki Solfej konserleri, Candan Erçetin, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Sertab Erener, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Can Yılmaz-Zafer Algöz, Manuş Baba, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Mabel Matiz, Levent Yüksel ve Yaşar ile Kuşadası yaz gecelerine renk katacak.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 4. Kez gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali bu yıl 10-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. 5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin programı ise şöyle: 11 Temmuz Çarşamba (Açılış Partisi), Shantel (dj set), Islandman, Moğollar, Yeni Türkü, Set, 12 Temmuz Perşembe Pentagram, Ceza, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Erdem Yener, Murder King, The Madcap, Duman, Ümit Besen & Pamela, Umut Kuzey, Melek Mosso, What Da Funk, Piiz, 13 Temmuz Cuma Hayko Cepkin, Halil Sezai, Pera, Yasemin Mori, Niyazi Koyuncu, Hedonutopia, Şebnem Ferah, maNga, Fatma Turgut, Gazapizm, Gülçin Ergül, Sekerse Tehlike, 14 Temmuz Cumartesi, Athena, Pinhani, Adamlar, Deniz Tekin, Çamur, Supernova, Emre Aydın, Seksendört, Ezhel, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Palmiyeler, 15 Temmuz Pazar Teoman, Feridun Düzağaç, Zakkum, Kalben, Sattas, Ezgi Aktan, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Cem Adrian, Vega, Aydilge, Öfkeli Kalabalık.

Bu arada, Kuşadası bu yıl Altın Güvercin Festivali ve Müzik Yarışması'na yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5 yıllık aranın ardından Kuşadası Belediyesi tarafından Altın Güvercin'in yeniden Kuşadası semalarında uçması için hazırlıklar başladı. Kuşadası'nın simgesi olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin, Özer Kayalı'nın başkanlığı döneminde tartışılan ve tepki gösterilen bir kararla 5 yıl boyunca yapılmamıştı. Altın Güvercin Festivali kapsamında hem ünlü isimler Kuşadası'nda sahne alacak hem de müzik yarışması yeniden düzenlenecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'i 5 yıl aradan sonra yeniden kanatlandıracaklarını belirterek, " Altın Güvercin Kuşadası'nın en önemli markasıdır. 5 yıldır yapılmaması hem Kuşadası'nın tanıtımı hem de Türk müziği için büyük bir kayıptı. Bu nedenle Kuşadası'nı yeniden Altın Güvercin'e kavuşturacağız. Altın Güvercin'in yeniden ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor " dedi.

Kaynak: İHA