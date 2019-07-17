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  3. Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi

Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi

Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Kuşadası'nda Temmuz ayında üç gün arayla ikinci kez yaz yağmuru sürprizi yaşandı.

Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi

Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Kuşadası'nda Temmuz ayında üç gün arayla ikinci kez yaz yağmuru sürprizi yaşandı.

Güne güneşli bir havayla başlayan Kuşadalılar ve tatilciler, 14 Temmuz tarihindeki sağanak yağmurun ardından bugün öğle üzeri 15 dakikalık bir yağmur sürpriziyle karşılaştı. Kısa süre etkili olan yaz yağmuruna hem Kuşadalılar hem de yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. Tatilciler, yağmurdan korunmak için önlem almaya çalışırken de ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi

Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi

Kaynak: İHA

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