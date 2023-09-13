Kuşadası’na turist akını

Aydın'ın turistik cenneti Kuşadası, 2023 yılında adeta turist yağmuruna tutuluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kuşadası’na turist akını

Aydın'ın turistik cenneti Kuşadası, 2023 yılında adeta turist yağmuruna tutuluyor. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, bu yılın Aydın turizmi açısından oldukça önemli bir dönem olduğunu belirterek, otel doluluk oranlarının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

Köroğlu, yaptığı açıklamada, Kuşadası'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve denizinin cazibesiyle her yıl daha fazla turist çektiğini söyledi. 2023 yılında ise bu ilginin önceki yıllara göre daha da arttığını ifade etti.

Kuşadası'nın sahip olduğu güzelliklerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerin ve festivallerin turistik aktivitelerin de turistleri cezbettiğini dile getiren Koroğlu, özellikle yılın bu döneminde yapılan festivallerin ve özel etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından turistlere kucak açtığı bu dönemde, otel doluluk oranlarının rekor seviyelere ulaşmasının hem turizm sektörü hem de ekonomi açısından büyük bir kazanç olduğunu belirten Koroğlu, Kuşadası'nın turizmdeki bu başarısının sürmesini umut ettiğini sözlerine ekledi.

Kuşadası’na turist akını

Kuşadası’na turist akını

Kuşadası’na turist akını

Kuşadası’na turist akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Turkcell Olağan Genel Kurulu yapıldı
Turkcell Olağan Genel Kurulu yapıldı
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Son Haberler
Down Sendromlular Milli Takımı, Avrupa kupasını Başkan Büyükekşi’ye getirdi
Down Sendromlular Milli Takımı, Avrupa kupasını Başkan Büyükekşi’ye getirdi
Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı
Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı
Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi
Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi
Vali Tavlı, okul ve çevrelerini denetleyerek uyarılarda bulundu
Vali Tavlı, okul ve çevrelerini denetleyerek uyarılarda bulundu
PayFix, BankPozitif’i resmi olarak satın aldı
PayFix, BankPozitif’i resmi olarak satın aldı
Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek
Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Gedik Piliç, Yerel Zincirler Buluşuyor fuarının sponsoru oldu, katılımcılar lezzete doydu
Gedik Piliç, Yerel Zincirler Buluşuyor fuarının sponsoru oldu, katılımcılar lezzete doydu
Kuşadası Belediyesi çocuklar için 6 ayda 41 bin 456 litre süt desteği sağladı
Kuşadası Belediyesi çocuklar için 6 ayda 41 bin 456 litre süt desteği sağladı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!