Kuşadası’nda 133 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Pamucak sahili bölgesinden 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 133 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Helikopoteri devriye uçuşu sırasında bu sabah saat 03.00 ile 04:30 saatleri arasında sıralarında içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu 2 lastik botu tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki 1. lastik bot durdurularak içerisindeki 85 Suriye, 6 Filistin, 5 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen (35 erkek, 24 kadın, 38 çocuk) yakalandı.

Durdurulan ikinci lastik botta ise 23 Suriye, 7 Filistin ve 6 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (13 erkek, 6 kadın, 17 çocuk) yakalandı.

Pamucak açıklarında durdurulan iki lastik bottaki toplam 133 Göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA