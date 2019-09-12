Kuşadası’nda 13’ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 13'ü çocuk, 8'i kadın toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 44 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kaynak: İHA