Kuşadası’nda 2 ayrı hırsızlık olayının faili polisin takibi sonucu yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, şüpheliyi yapılan sıkı takip sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Davutlar Mahallesinde 3 gün önce meydana gelen "Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayı, Türkmen Mahallesinde 2 gün önce gerçekleşen "Evden Hırsızlık" olayı ile "Güveni Kötüye Kullanma" olaylarına karışan şüpheli araç, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada, evlerden hırsızlık olayları sonucu çalınan malzemeler ele geçirildi.

Söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin F. A. (29) olduğu tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında küçük bir şişe içerisinde yaklaşık 11 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk eden F.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA