Kuşadası’nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,13 Ocak 2020 saat 04.46'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 Kongo, 2 Komor, 2 Orta Afrika, 1 Somali, 1 Suriye ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen (12 erkek, 8 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA