Kuşadası’nda 49 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 12'si kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına doğru hareket halinde olan ve içinde kaçak göçmenler bulunan bir lastik botu tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 31'i Suriye ve 18'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kaynak: İHA