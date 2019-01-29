Kuşadası’nda aranan 2 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin suçlu ve suçluları yakalamak amacı gerçekleştirdikleri çalışmalarda; Kuşadası İlamat İnfaz Bürosunun yakalama emiri ile "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.G. (21), Hacıfeyzullah Mahallesi Arslanlar Caddesi üzerinde görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayındır Asliye Ceza Mahkemesince "Basit Yaralama", Kuşadası 4 Asliye Ceza Mahkemesince "Basit Yaralama, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Basit Yaralama ve Yaralama" suçu olmak üzere 4 ayrı yakalama emriyle 3 ay 22 gün hapis ve 2 bin 240TL adli para ezası ile aranan D.G. (37), Türkmen Mahallesinde bulunan ikametinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA