Kuşadası’nda aranan zanlının evi uyuşturucu ve cephanelik deposu çıktı

Kuşadası'nda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlının kaldığı evden çok miktarda uyuşturucu madde, silah, pompalı tüfekler ve bu tüfeklere ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda biri aranan zanlı olmak üzere evde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan İ.Z. isimli zanlıyı ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde kalmakta olduğu evi fiziki takibe aldı. Aranan zanlının evde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerekli önlemleri alan Kuşadası narkotik ekipleri, eve operasyon geçirerek, evde bulunan M.C.M. ile aranmakta olan İ.Z.'yi gözaltına aldı.

Kuşadası Narkotik ekiplerinin evde yaptığı araramalarda ise yatağın altında ve mutfak dolabında gizlenmiş şekilde 3 Parca halinde toplam 24.66 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde, 3 parça halinde toplam 4.12 gram esrar maddesi, 2,43 gram Bonzai Uyusturucu Madde, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet Marka kısmı kazınmış 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 Adet şarjör, 11 Adet 7.65 mm çapında fişek, 16 Adet kısa 9 mm çapında fişek, 34 Adet 9 mm çapında fişek 3 adet pompalı tüfek, 5 Adet pompalı tüfeklere ait fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğü'ne götürülen İ.Z. isimli zanlı, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA