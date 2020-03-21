Kuşadası’nda bekçiler aranan şahsı yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde devriye atan Çarşı ve Mahalle Bekçileri bir şahıstan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Sorgulamada şüphelinin G.E. olduğu ve Uşak 2. Sulh Mahkemesince "Hırsızlık eşyasını kabul etme" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli doktor kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Kaynak: İHA