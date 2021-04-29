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Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi kentin turistik çarşılarında başlattıkları yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi.

Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

Aydınlatma sistemleri tümüyle yenilenen cadde ve sokaklar ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Uzman mühendisler tarafından tasarlanan güvercin figürlü şık aydınlatmalar büyük oranda enerji tasarrufu sağlayacak. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde kentin turistik çarşılarında yürütülen yenileme projesi 7/24 esasına göre devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sağlık Caddesi, Öge, Sevgi ve Bülent Çağatay sokakları ile Barlar Sokağı'nda doğal taş döşeme işlemi tümüyle tamamlandı. Yağmur ve içme suyu hatları da yenilenen turistik çarşılarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme işlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında ise doğal taş döşeme işlemine devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alt yapı yenileme ve doğal taş döşeme işlemi tamamlanan cadde ve sokakların aydınlatma sistemlerini de tümüyle değiştirdi. Uzman mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan yeni aydınlatma sistemleri turistik çarşıları ışıl ışıl bir hale getirdi. Büyük oranda elektrik tasarrufu sağlayan aydınlatmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

Kuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışıl

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