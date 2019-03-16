Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kişisel Gelişim ve Nefes Eğitmeni Ayça Schar tarafından verilen "Çocuğunun Gerçek Potansiyelini Keşfet" konulu bir seminere ev sahipliği yaptı.

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