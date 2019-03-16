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  3. Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri

Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kişisel Gelişim ve Nefes Eğitmeni Ayça Schar tarafından verilen "Çocuğunun Gerçek Potansiyelini Keşfet" konulu bir seminere ev sahipliği yaptı.

Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kişisel Gelişim ve Nefes Eğitmeni Ayça Schar tarafından verilen "Çocuğunun Gerçek Potansiyelini Keşfet" konulu bir seminere ev sahipliği yaptı.

Schar'ın çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgi verdiği seminere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri

Kuşadası’nda ’Çocuğun gerçek potansiyelini keşfet’ semineri

Kaynak: İHA

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