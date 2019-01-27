Kuşadası’nda fırtına ve su baskınlarının ardından güneş açtı

Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Kuşadası'nda etkili olan fırtına ve su baskınlarının ardından bugün yaşanan güneşli hava vatandaşı sokağa döktü.

Türkiye genelinde olduğu gibi uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış alan ve yağışlarla birlikte su baskınlarıyla boğuşan Kuşadası'nda son 3 gündür etkili olan fırtına bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Yağmurlu ve fırtınalı günlerin ardından uzun bir süre sonra dışarı çıkma imkanı bulunan hem Kuşadalılar hem de günübirlik tatilciler güneşli ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu Kuşadası sahil bandında vatandaşlar gezerken; kafeler ve restoranlar doldu. Olumsuz hava koşulları sonrası yaşanan sıcak Pazar gününün ardından Kuşadası'nda yarın havanın yeniden kapanması ve Çarşamba günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA