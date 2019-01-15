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  3. Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (2)

Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (2)

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botttan sağ olarak kurtarılan Irak uyruklu 46 kaçak göçmenin Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki sağlık...

Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (2)

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botttan sağ olarak kurtarılan Irak uyruklu 46 kaçak göçmenin Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Tedavilerinin ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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DHA

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