Kuşadası’nda gün batımı sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

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Kuşadası’nda gün batımı sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'ndaki eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

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KUŞADASI'NDA GÜN BATIMINDA SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kuşadası'nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı. Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu

KAYNAK: İHA

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