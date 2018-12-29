Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri
Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Yeni Yıla Merhaba Konseri" ile müzikseverlerle buluştu.
Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Yeni Yıla Merhaba Konseri" ile müzikseverlerle buluştu.
Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde düzenlenen konserde Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirilen Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait türküler salonu dolduran dinleyicilerin beğenisini aldı.
Kaynak: İHA
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