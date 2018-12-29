İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri

Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Yeni Yıla Merhaba Konseri" ile müzikseverlerle buluştu.

Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Yeni Yıla Merhaba Konseri" ile müzikseverlerle buluştu.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde düzenlenen konserde Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirilen Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait türküler salonu dolduran dinleyicilerin beğenisini aldı.

Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri

Kuşadası’nda halk müziği korosundan yeni yıla merhaba konseri

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.