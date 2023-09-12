Kuşadası’nda hayrete düşüren olay

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta, tedavi için götürüldüğü hastanede sedyede yatarken aniden ayağa kalkıp kapıdan koşarak kaçtı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuşadası’nda hayrete düşüren olay

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta, tedavi için götürüldüğü hastanede sedyede yatarken aniden ayağa kalkıp kapıdan koşarak kaçtı. Hastane bahçesinde bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanan hasta, itfaiye ekipleri ve sağlık personeli tarafından baygın vaziyette kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunan D.Ç. isimli şahıs tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi. D.Ç. tedavisi başladıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle sedyeden kalkarak hastane koridorunda koşmaya başladı. Hastane kapısından dışarı çıkan D.Ç., bahçede bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlandı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan D.Ç.'nin yardımına hastanedeki sağlık görevlileri koştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yamaçtan sedyeyle çıkarılan D.Ç. kaçtığı hastanede yeniden tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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