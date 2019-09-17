Kuşadası’nda ilköğretim Haftası etkinlikleri

2019-2020 eğitim, öğretim yılı İlköğretim Haftası nedeniyle Kuşadası'nda bir tören düzenlendi. Törende ilköğretim öğrencileri tarafından sergilenen gösteriler katılımcıların yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu ortak kampüsünde düzenlenen törene öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy katıldı. Törende konuşan Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman, Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bireyler kazandırmak için çalıştıklarını belirterek yeni neslin çalışkan ve başarılı olduğunu kaydetti. Tüm öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutlayan Ataman, katılımlarından dolayı protokol üyelerine teşekkür etti. Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman'ın konuşmasının ardından halk oyunları gruplarının gösterileri, okunan şiirler ve 4'üncü sınıf öğrencisinin 1'inci sınıf öğrencisine Türk Bayrağını teslim ettiği seremoni ile devam etti.

Protokol üyeleri törenin ardından İkiçeşmelik İlkokulu 4-B sınıfının temsili ilk dersine katıldı. Eğitim, Demokrasi ve İnsan başlıklı ilk derste Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer protokol üyeleri 4-B sınıfı öğrencileriyle aynı sıraları paylaştı. Protokol üyeleri dersin ardından İkiçeşmelik İlkokulu Okul Aile Birliği Üyeleri'nin hazırladığı ikramlardan tattı.

Programın ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu ortak kampüsünü dolaşarak öğretmen ve öğrencilerin problemlerini dinledi.

Kaynak: İHA