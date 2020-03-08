Kuşadası'nda Kadınlar Günü yürüyüşüne temizlik işçisi kadınlar da katıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde yapılan yürüyüşe ilçe halkı, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve 4 temizlik işçisi kadın da katıldı.

Kuşadası'ndaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen kortejle başladı. Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, belediye başkan yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, meclis üyeleri ile Kuşadası'nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları üyeleri katıldı. Kortejde yer alan yaklaşık 500 kişi, ellerinde dövizler taşıdı. Grup, Kahramanlar Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı güzergahını takip edip İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup, yürüyüşe destek verdi.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Serap Dalkılıç yaptı. Dalkılıç, kadınların hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının altını çizip, eşit ve özgür yaşam için yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplum içindeki her türlü ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Üzerinde yaşadığımız dünyayı kadınlarımızla erkeklerimizle çocuklarımızla hayvanlarımızla ve bitkilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu dünya hepimizin ortak yaşam alanı. Kadın her zaman dünyayı değiştiren varlık olmuştur. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ DE YÜRÜDÜ

Aydın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla yapılan yürüyüşe 4 kadın temizlik işçisi de destek verdi. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, ellerinde süpürgelerle temizlik yapan belediye işçisi kadınlar, korteji görünce işlerini bırakıp, yürüşe katılarak, destek verdi. Kadın temizlik işçileri, yürüyüşün ardından ise tekrar işlerinin başına döndü.

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Kaynak: DHA