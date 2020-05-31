Kuşadası'nda kafe ve restoranlar normalleşme sürecine hazır

AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda bulunan kafe ve restoranlarda, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgını döneminde geçici süreyle kapatılan işletmelerde tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yarın başlayacak normalleşme süreci öncesi kafe ve restoranlarda hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldıkları için uzun süredir hizmet veremeyen işletmeler, tadilat, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirerek açılış için geri sayıma başladı. İşletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı'nın çizdiği kurallar doğrultusunda oturma düzenini sağlamak ve masalar arasında 1.5 metre mesafe bırakmak için ellerine metre alıp gerekli ölçümleri yaptı. Restoranların menüleri de yeniden düzenlendi. Kentte sosyal hayatın eskiye dönecek olması esnafında yüzünü güldürdü.

İKİ GÜNDE 648 İŞLETME DEZENFEKTE EDİLDİ

Pandemi sürecinin başından itibaren bütün birimlerini alarma geçirerek kent genelinde seferberlik ilan eden Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekipleri; restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve dernek lokali gibi işletmelerde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. TİM ekipleri tarafından 2 günde tam 648 işletme köşe bucak temizlenerek vatandaşlar için hijyenik ve güvenli hale getirildi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ'

Kuşadası'nda koronavirüse karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İlçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimizden tek bir isteğim var. Sosyal mesafe kurallara uyup, ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerini uygulamaya devam etmeleri" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA