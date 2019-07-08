Kuşadası’nda kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesinin il genelinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli projelerin başında gelen Kuşadası Davutlar – Güzelçamlı kanalizasyon altyapısı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir ekiplerince turistik ilçede alt ve üst yapıda sıfır sorun parolasıyla devam eden çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Toplamda 156 kilometre hat yapımı ve 3 adet terfi merkezini de içeren 65 milyon TL'lik kanalizasyon projesi tamamlandığında turizm incisi Kuşadası ilçesinin iki büyük mahallesi kanalizasyona kavuşacak. Öte yandan altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan üstyapı parke taşı yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı Davutlar – Güzelçamlı'da sürdürülen faaliyetler çerçevesinde Büyükşehir ve ASKİ ciddi çalışmalara imza atmaya davam ediyor. Altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığı Davutlar ve Güzelçamlı'da parke taşı yapım çalışması başlatan ekipler şimdiye kadar 120 bin metrekare parke taşı yapımı gerçekleştirdi. 20 bin metre kare daha yol yapımı planlayan ekipler son olarak Söke Sahil Sitesi mevkiinde çalışma yürütüyor.

Çalışmaları yakından takip eden ve değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar yapılan tüm hizmet ve yatırımlardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Vatandaşlar ilçede yoğun bir şekilde süren alt ve üst yapı yatırımlarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA