Kuşadası’nda köpeğe işkence iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Kuşadası'nda köpeğe işkence yapıldığı yönündeki iddialar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Bayraklıdede Mahallesi Platin Konakları'nda bir köpeğe işkence yapıldığı yolunda sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından, çok sayıda hayvansever ve Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şubesi tarafından şikayette bulunuldu. Şikayetin ardından Platin Konaklarının bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri bir yandan araştırma yaparken, bir yandan da işkence yaptığı iddia edilen kişiyi araştırmaya başladı. Ege Hayvanları Koruma Derneği Başkanı İskender Avcı, sosyal medyadaki görüntüleri polise teslim ettiklerini belirterek, " Şikayetin ardından polis ekiplerimiz olay yerine gelerek soruşturma başlatmıştır. Evde arama izni olmadığı için söz konusu kişi bulunamamıştır. Ancak, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA