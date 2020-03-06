Kuşadası’nda kruvaziyer turizm bereketi

Kuşadası'nda 2020 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi Malta bayraklı "Celestyal Crystal" ile gelen çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu 675 yolcu kent esnafının yüzünü güldürdü.

Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası Limanı,2020 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Doğu Akdeniz programı kapsamında Rodos Adası'ndan Kuşadası'na gelen Malta bayraklı "Celestyal Crystal" isimli kruvaziyer gemisinden çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı olan 675 turistle 406 mürettebat karaya ayak bastı. Otobüslerle önce Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve tarihi ören yerlerine giden turistler, tur dönüşünde Sağlık Caddesi ve Kaleiçi'ndeki hediyelik eşya, kuyum, çanta ve tekstil dükkanlarından alış-veriş yapıp, sahildeki kafeteryaları doldurdu.

Kuşadası'nda yaklaşık 30 yıldır esnaflık yaptığını belirten 40 yaşındaki Ahmet Metin, "Sezonun ilk gemisinin gelmesiyle birlikte kentimizde hareketlilik yaşanmaya başladı. 2020 yılının bizim için geçen yıla oranla çok daha iyi geçmesini bekliyoruz" dedi. Kaleiçi'nde tekstil ürünleri satan Deniz Yüksel ise (50) "Yeni sezona dükkanlarımızı yenileyerek başladık. Kruvaziyer gemilerinin ilçe ekonomisine katkısı çok büyük. Turistler alış-veriş yaptıkça biz demutlu oluyoruz" diye konuştu.

2020 yılının ilk kruvaziyer gemisinin limana demirlemesinin ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Seyfi Seyhan Suvari, Kaleiçi ve Sağlık Caddesi'ndeki dükkanları ziyaret etti. Esnaf ile sohbet edip bol kazançlar dileyen başkan yardımcıları, yeni sezonun kruvaziyer turizmi açısından geçen yıla oranla daha iyi geçeceğini kaydetti. İlçe merkezinde yeni sezon hazırlıklarının bir ay içerisinde tamamlanacağını belirten Oğuzhan Turan, "Kuşadası yıl boyunca hemen hemen her cuma günü bir tane kruvaziyer gemisi ağırlayacak. Kentimize bugün gelen Celestyal Crystal isimli gemiyle sezonu karşılamış olduk. 2020 yılında ilçemiz ve ülkemize bol kazançlı ve huzurlu bir turizm sezonu diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA