Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentte fener alayı düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentte fener alayı düzenlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren fener alayına binlerce kişi katıldı. Gecenin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ise Kuşadalıların kurtuluş günü coşkusunu zirveye taşıdı.

Fener alayı saat 20.00'de başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7'den 70'e binlerce Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde meşalelerle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen fener alayına özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kutlama programının son bölümünde ise ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl sahne aldı. Sevilen sanatçı İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda verdiği konserde Kuşadalıların kurtuluş günü coşkusunu ikiye katladı. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, Akçıl'ın seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser öncesinde DJ Kadir Çetin'in sahne performansı ise meydanı dolduran binlerce kişiden büyük beğeni topladı. Gecede Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Akçıl'a Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına plaket takdim etti.

Kuşadası'na hayran olduğunu belirten Sinan Akçıl, "Kuşadası çok güzel bir kent. Ben de geçen ay Kuşadası'ndan ev satın aldım. Artık sizlerle komşu olduk diyebilirim. Bundan sonra bütün şarkılarımı Kuşadası'nda yazacağım. Bu güzel gecede beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere, TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kuşadasısporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler de katıldı. İlerleyen saatlerde sahneye davet edilen oyucular, Sinan Akçıl'ın söylediği şarkılara tempo tutarak eşlik etti. Takım kaptanı Murat Türkkan, Kuşadalılara şampiyonluk sözü verdi. Deneyimli kaptan, herkesi cumartesi günü saat 16.30'da Özer Türk Stadı'nda Akhisar ile oynayacakları maçta kendilerine destek olmaya davet etti

Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kuşadası’nda kurtuluşun 101’inci yılına coşkulu kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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