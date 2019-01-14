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  3. Kuşadası’nda öğrenci servisi kaza yaptı

Kuşadası’nda öğrenci servisi kaza yaptı

Kuşadası'nda bir öğrenci servisinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü hafif 4 kişi yaralandı.

Kuşadası’nda öğrenci servisi kaza yaptı

Kuşadası'nda bir öğrenci servisinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü hafif 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke karayolunun sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tali yoldan gelen 09 BL 239 plakalı bir kamyonet kontrolsüz şekilde ana yola çıkarak, seyir halinde olan 09 P 3970 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan araçlar yol kenarındaki 35 U 3401 ve 09 BK 320 araçlara çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan 2'si öğrenci 3 kişi de ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından maddi hasar meydana gelen öğrenci servisinde bulunan 16 lise öğrencisi başka bir araca bindirilerek, okula gönderildi.

Kuşadası’nda öğrenci servisi kaza yaptı

Kuşadası’nda öğrenci servisi kaza yaptı

Kaynak: İHA

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