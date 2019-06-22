Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı 3 kişi saldırıda bulundu, 1 kişi yaralandı

Kuşadası'nda bir otogaz istasyonuna silahlı üç kişi saldırıda bulundu. Otogaz istasyonunda gece nöbeti tutan bir kişiyi tartıştıktan sonra tehdit edip, silahın kabzasıyla yaralayan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'nde Kuşadası-Selçuk karayolu üzerindeki polis uygulama noktasının tam karşısındaki bir otogaz istasyonuna Saat: 03.00 sıralarında 09 ABM 124 plakalı bir araçla silahlı 3 kişi geldi. İstasyonda çalışan ve gece nöbeti tutan A.Yalçın isimli kişiyi tehdit eden 3 saldırgan, çıkan tartışmanın ardından ellerindeki silahın kabzasıyla dövmeye başladı. Saldırganların ellerinden kurtulan çalışan A.Yalçın kanlar içerisinde yolun karşı tarafındaki polis uygulama noktasına doğru koşmaya başladı. Seslerin duyulması üzerine önce uygulama noktasındaki polisler, ardından da takviye ekipler olaya müdahale etti. Üç saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan ve kabzası kanlı olan silah saldırganların kullandığı otomobilde bulundu. Saldırıda başından yaralanan otogaz istasyonu çalışanı A.Yalçın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA