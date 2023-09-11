Kuşadası’nda park ve yeşil alanlar kent sakinlerinin gözdesi oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan park ve yeşil alanlar modern görünümleri ve özgün peyzaj tasarımlarının yanı sıra her yaştan vatandaşın zamanını kaliteli değerlendirmesine imkan tanıyan aktivite alanları ile kent sakinlerinin gözdesi oldu.

Kent dokusuyla uyumlu sosyal yaşam alanlarını artırmak gayesi ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi'nin Başkan Ömer Günel öncülüğünde kente kazandırdığı yeşil alan ve parklar özellikle yaz aylarında kent sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Özgün peyzaj tasarımları ve modern görünümlerinin yanı sıra içinde yer alan basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleriyle kent sakinlerinin tüm aktiviteleri tek bir yerde gerçekleştirmesine imkan tanıyan parklar beğeni topluyor. Kentte sık ziyaret edilen parklara kurulan 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ile çocuklar ve aileleri daha huzurlu ve güvenli vakit geçirebiliyor.

Sporu sağlıklı yaşamın bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan parklar kent sakinlerini spora teşvik ederek fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmaya da devam ediyor. Bu çerçevede kentin her mahallesinde farklı spor aktivitelerini ön planda tutarak tasarlanan parklar özellikle gençler ve çocuklar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Almanya'dan kente tatil için gelen ve Değirmendere Mahallesi'nde yer alan Türkan Saylan Parkı'nda köpeğiyle yürüyüş yapan Engin Tolu, "Neredeyse 6 aydır buradayız. Geçtiğimiz yaz Almanya'ya dönerken burası yapım aşamasındaydı. Bu yaz geldiğimizde belediyemiz çalışmasını tamamlamış ve çok güzel bir park olmuş. Basketbol sahasında çocuklar ve gençler sporlarını yapıyor. Aileler keyifli vakit geçirebiliyor. Sabahları eşim geliyor ve yürüyüş yapıyor, ben köpeğimizle her gün gelip yürüyüş yapıyorum. Burada herkese uygun bir aktivite var. Böyle güzel bir yaşam alanını kente kazandırdığı için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

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Annesi ile parka egzersiz yapmaya gelen Emine Alıcı ise parkı çok beğendiklerini söyleyerek "Mahallemiz için bu park çok büyük bir katkı oldu. Önceden çocuklar ya da yetişkinlerin rahat vakit geçirip spor yapabilecekleri bir alan yoktu. Spor aletleri de yeterince kuvvetli ve güzel. Basketbol sahası da aynı şekilde basketbol oynayanlar için tercih edilebilir çok geniş ve yeterli bir saha oldu. Herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan haline geldi burası" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)