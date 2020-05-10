Kuşadası’nda sahiller, cadde ve sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşların

Kuşadası'ında korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 50 gün aradan sonra dışarıya çıktı. Vatandaşların salgın hastalığa karşı önlemlerini aldığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunanlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün 11:00-15:00 saatleri arasında kaldırıldı. Yasağın 4 saatliğine sona erdirilmesinin ardından Kuşadası'nda 50 gündür dışarıya çıkamayan vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek cadde, sokak ve sahil bandına akın etti. Vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlik alanlarda yürüyüş yaptı. Gerekli önlemlerini alarak sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten 71 yaşındaki Selahattin Kale, "Kısa süreliğine de olsa dışarı çıkıp, temiz hava aldığım için çok mutlu oldum. Eşimle birlikte biraz yürüyüş yaptıktan sonra kalan zamanımızı evin eksiklerini gidermek için alış veriş yaparak değerlendireceğiz" dedi.

Tarihi bandodan moral konseri

Kuşadası Belediyesi, uzun bir aradan sonra 4 saatliğine de olsa sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen tarihi belediye bandosu, kentin en işlek yerleri olan Atatürk Bulvarı, Sağlık Caddesi, Kervansaray önü ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda vatandaşlara moral konseri verdi. Vatandaşlar, bandonun çaldığı müzik ve marşlara alkışlarla tempo tutup eşlik etti.

!3 bin maske dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi,65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için kısıtlamanın kalktığı 11:00-15:00 saatleri arasında yine bir ilke imza attı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde kurulan Emek Atölyeleri'nde üretilen toplam 13 bin maske, kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP ilçe Yöneticileri ve Gençlik Kolları Üyeleri tarafından ihtiyacı olanlara dağıtıldı.

Kaynak: İHA