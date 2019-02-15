Kuşadası’nda Sevgililer Günü’ne özel aşk şarkıları konseri

14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle Kuşadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Otel ve restoranların gerçekleştirdiği etkinliklerin yanında Kuşadası Belediyesi tarafından Sevgililer gününe özel kutlama yapıldı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen sevgililer günü kutlamasında ünlü şarkıcı Kutsi sahne aldı. Yaklaşık iki saat süreyle sahnede kalan Kutsi, en güzel aşk şarkılarını seslendirdi. Soğuğa rağmen meydanı dolduran Kuşadalılar ve tatilciler bir çok şarkısında Kutsi'ye eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Bu arada, Kutsi konseri sırasında bazı izleyicilerin sahneye çıkarak sevgililerini aşklarını ilan etmesi de dikkat çekti.

Kaynak: İHA