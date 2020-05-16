Kuşadası’nda taksi ve dolmuşlar denetlendi

Kuşadasında korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.

Tüm dünyayı tehdit eden, ülkemizde de 4 bini aşkın insanın ölümüne yol açan korona virüse karşı denetimler sürüyor. Kuşadası'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası bir dizi denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kuşadası'nda faaliyet gösteren şehir içi dolmuşları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA