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Kuşadası’nda yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta buluna Dede Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kuşadası’nda yangın korkuttu

Kuşadası'nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta buluna Dede Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına zamanında müdahale ederek, kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alevlerin apartmanın diğer dairelerine sıçramasını önledi. Yangın sırasında sokak üzerinde önlem alan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kuşadası’nda yangın korkuttu

Kuşadası’nda yangın korkuttu

Kaynak: İHA

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